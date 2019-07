Tour de France – Jasper Stuyven a dû « se plier en quatre » pour rejoindre l’arrivée

La formation Trek-Segafredo de Jasper Stuyven et Richie Porte a dû se contenter de la 18e place, à 1:18 de Jumbo-Visma, lors du contre-la-montre par équipes du 106e Tour de Frace, dimanche dans les rues de Bruxelles. « Nous perdons un peu plus d’une minute, ma prédiction était correcte », a commenté après l’arrivée Stuyven, dixième de l’étape d’ouverture.

Stuyven a eu du mal surtout dans le final, a-t-il confié. « J’avais pris de longs relais au début, y compris durant l’ascension. Je le fais souvent dans le contre-la-montre par équipes, ça me convient. Mais si des gars qui étaient calmes au début passent à la vitesse supérieure à la fin, tu dois te plier en quatre à ce moment-là. En plus, c’était un parcours difficile, avec le vent était de face à la fin. »

Lundi, le final de la troisième étape, à Épernay, pourrait convenir à Stuyven. « Je pense que oui. Ce sera très nerveux. Beaucoup de gars ont pointé cette étape je pense. »

