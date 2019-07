Tour de France – 103 véhicules mal stationnés ont dû être enlevés à Bruxelles dimanche

Plusieurs zones de police bruxelloises ont fait procéder, dimanche, à l’enlèvement de 103 véhicules, suite à des stationnements dans des zones interdites en raison du Tour de France. Plusieurs rues de la capitale étaient fermées compte tenu du passage des coureurs pour une épreuve de contre-la-montre en équipe, qui démarrait de la Place des Palais à Bruxelles pour se terminer au pied de l’Atomium à Laeken. Ce sont 103 véhicules qui ont dû être enlevés ce dimanche pour cause de stationnement interdit, contre 137 samedi, sur tout le territoire de la région bruxelloise, selon la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles.

L’organisation du départ du Tour de France 2019 à Bruxelles, en hommage au champion cycliste belge Eddy Merckx, a chamboulé le trafic à l’intérieur de la ville samedi et dimanche. De nombreuses rues, en particulier celles où passait la course, étaient bloquées et le stationnement de voitures y était interdit.

Malgré la signalisation et les campagnes d’information sur la mobilité à Bruxelles ces 6 et 7 juillet, de nombreux automobilistes étaient en infraction. Les différentes zones de police de la région bruxelloise ont fait procéder à l’enlèvement de 137 véhicules samedi et de 103 autres encore dimanche.

La première étape du Tour de France 2019 a démarré de la Grand Place de Bruxelles samedi pour arriver, après une boucle de 192 kilomètres vers le sud du pays, devant le Château royal de Laeken. La seconde étape du Tour, une épreuve de contre-la-montre en équipe, a emmené dimanche les coureurs cyclistes pour une boucle de 27,6 kilomètres à travers la capitale belge, de la Place des Palais à Bruxelles au pied de l’Atomium à Laeken.

Source: Belga