Malgré les rumeurs de transferts, Pogba et Lukaku partent en stage avec Manchester Utd

Manchester United est parti dimanche pour une tournée de préparation de la nouvelle saison à l’autre bout du monde. Les Red Devils vont s’arrêter en Australie, à Singapour et en Chine, où un total de quatre matchs d’entraînement seront disputés. Romelu Lukaku et Paul Pogba, malgré les nombreuses rumeurs de transfert qui les concernent, ont embarqué avec leurs équipiers. Le Belgo-Brésilien Andreas Pereira et le gardien Joel Pereira, de retour de prêt à Courtrai au deuxième tour, étaient également présents. Pogba a récemment déclaré qu’il était « prêt pour un nouveau défi ». Le Français était absent au début de l’entraînement des Mancuniens la semaine dernière, mais c’était avec la permission de l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Son nom est surtout mentionné au Real Madrid et à la Juventus.

Il en va de même pour Romelu Lukaku. L’attaquant-buteur des Diables Rouges est associé depuis des semaines à la Juventus et surtout à l’Inter Milan.

Pour les nouveaux venus Daniel James (Swansea City) et Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace), ce sera leur premier voyage à l’étranger avec Manchester United. Le Chilien Alexis Sanchez n’est pas présent. Il s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la finale de consolation de la Copa América contre l’Argentine (défaite 2:1) samedi. Il n’était de toute façon pas attendu.

Manchester United rencontrera Perth Glory (le 13 juillet) et Leeds United (le 17 juillet) en Australie. A Singapour, l’Inter (le 20 juillet) sera leur adversaire, tandis qu’en Chine c’est Tottenham (le 25 juillet) qui leur donnera la réplique. La Premier League commence pour Manchester Utd le 11 août avec un match à domicile contre Chelsea.

Source: Belga