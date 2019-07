L’ambassadeur britannique à Washington considère l’administration Trump « inepte »

L’administration de Donald Trump est « inepte » et « unique dans son dysfonctionnement », estime l’ambassadeur britannique aux Etats-Unis, Kim Darroch, selon des câbles diplomatiques qui ont fuité, publiés par le Mail on Sunday. Le diplomate aurait ainsi affirmé que la présidence Trump était susceptible de « s’écraser en flammes » et de « s’achever dans la disgrâce », dans ses mémos et rapports transmis à Londres, selon l’hebdomadaire.

« Nous ne pensons pas vraiment que cette administration va devenir substantiellement plus normale, moins dysfonctionnelle, moins imprévisible, moins divisée, moins maladroite et inepte diplomatiquement », écrit ainsi Kim Darroch dans un de ses messages, selon le Mail on Sunday.

Le président américain est « instable » et « incompétent », a encore estimé le diplomate de 65 ans.

Un autre mémo à propos de la visite d’Etat controversée de M. Trump le mois dernier à Londres rapporte que le président américain et son équipe ont été « éblouis », mais que malgré tout la Grande-Bretagne pourrait ne pas conserver longtemps sa belle image car « c’est toujours le pays de l’Amérique d’abord ».

L’ambassadeur écrit encore que les informations sur « le chaos et les luttes féroces » qui agitent la Maison Blanche – des « fake news », selon Donald Trump – sont « pour la plupart véridiques ».

Kim Darroch est l’un des diplomates les plus expérimentés en poste à Washington, où il est arrivé en janvier 2016, avant la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine.

Selon le Mail on Sunday, les mémos qui ont fuité, vraisemblablement divulgués par un fonctionnaire britannique, couvrent une période qui commence en 2017.

Dans un des messages les plus récents, daté du 22 juin, M. Darroch critique la politique du président américain sur l’Iran, qui a fait craindre un conflit armé: M. Trump a à ce sujet des positions « incohérentes », « chaotiques ».

Et le fait qu’il ait renoncé au dernier moment à des frappes de missiles contre le régime de Téhéran en représailles après qu’un drone américain a été abattu, semble-t-il car 150 Iraniens risquaient d’être tués, est un argument qui « ne tient pas ».

« C’est plus sûrement parce qu’il n’a jamais été complètement convaincu par cette solution, et il était inquiet de comment ce revirement par rapport à une de ses promesses de campagne de 2016 serait perçu en 2020 », indique M. Darroch, faisant référence à la prochaine présidentielle.

Le ministère britannique des Affaires étrangères n’a pas contesté la véracité de ces mémos diplomatiques.

« Les Britanniques sont en droit d’attendre que nos ambassadeurs donnent à nos ministres des évaluations honnêtes sur les politiques de leur pays », a indiqué une porte-parole. « Leurs vues ne sont pas nécessairement celles de nos ministres ou de notre gouvernement ».

« Notre équipe à Washington a des relations solides avec la Maison Blanche et nul doute qu’elles résisteront à de tels comportements mesquins », a encore dit la porte-parole à propos d’éventuelles retombées après ces fuites.

source: Belga