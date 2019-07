IMSA – Nouvelle victoire pour Laurens Vanthoor en GTLM à Mosport

Le Belge Laurens Vanthoor et son équipier néo-zélandais Earl Bamber (Porsche) ont remporté ce dimanche leur troisième victoire de la saison dans la catégorie GTLM en IMSA, sur le circuit de Mosport, à Bowmanville, au Canada. Vanthoor et Bamber ont donc fait la passe de trois lors de cette sixième manche de l’IMSA, championnat d’endurance nord-américain. Chargé du départ dans cette course de 2h40, le Belge s’est arrêté un peu plus tôt que ses rivaux. Une stratégie payante qui a permis à Bamber de prendre la tête un peu plus tard pour ne plus la quitter. L’interruption de la course au drapeau rouge suite à la violente sortie du pilote brésilien Victor Franzoni (Cadillac), évacué conscient et alerte de sa voiture, n’a pas empêché le Néo-Zélandais de garder l’avantage pendant le dernier quart d’heure de la course.

Déjà vainqueur à Long Beach et Mid-Ohio, le duo Vanthoor-Bamber remporte sa troisième victoire de l’année devant la BMW de John Edwards/Jesse Krohn (USA/Fin) et la Porsche de Patrick Pilet/Nick Tandy (Fra/G-B).

Mazda a remporté la course au classement général grâce au duo Oliver Jarvis/Tristan Nunez (G-B/USA).

Au championnat, Vanthoor et Bamber récupèrent la première place en GTLM avec 186 points et ont 4 longueurs d’avance sur leurs compagnons d’écurie Tandy et Pilet.

La prochaine course aura lieu sur le circuit américain de Lime Rock, le 20 juillet.

Source: Belga