Grèce: ouverture des bureaux de vote pour les élections législatives anticipées

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 07h00 locales (04h00 GMT) pour des élections législatives anticipées où les électeurs vont devoir choisir le prochain chef du gouvernement, entre Alexis Tsipras et Kyriakos Mitsotakis, pour sortir définitivement le pays de la crise. Selon toutes les prévisions, l’actuel Premier ministre Alexis Tsipras devrait perdre son poste après un record de longévité par temps de crise. Les analystes notent que les électeurs ne lui pardonneront vraisemblablement pas ses promesses non tenues et ses ponctions fiscales drastiques dictées par l’Union européenne pour écarter le « Grexit ». Les bureaux de vote fermeront à 19h00 (16h00 GMT) et au total 9.903.864 personnes sont inscrites sur les listes électorales.

source: Belga