Les séries à ne pas manquer cet été

Les nouvelles saisons de vos séries préférées débarquent cet été. Et pour les retardataires, des rediffusions sont aussi au programme.

Nouvelles saisons sur Netflix

Premier grand retour de cet été 2019 : la saison 3 de « Stranger Things » a débarqué ce 4 juillet sur Netflix. Une date qui correspond à l’intrigue du premier épisode puisque les jeunes héros de la série célèbrent la fête nationale américaine lorsque les monstres de l’Upside Down viennent troubler l’évènement.

Le 19 juillet, c’est une autre série à succès qui fera son retour sur la plateforme. La troisième partie de « La Casa de Papel » verra la bande de braqueurs se rassembler à nouveau pour sauver l’un des leurs. L’ultime saison d’« Orange is the new black » sera quant à elle disponible le 26 juillet. La dernière salve de la série carcérale promet d’être mouvementée !

Si la plateforme n’a pas encore annoncé toutes les sorties du mois d’août, on sait déjà qu’on retrouvera « Las Chicas del Cable » le 9 pour une quatrième saison. On découvrira également l’adaptation en série du film culte « Dark Crystal » le 30. Il s’agit d’un prequel au film d’animation sorti en 1982.

« Mindhunter » devrait également revenir cet été pour une deuxième saison, si l’on en croit les déclarations de Charlize Theron, co-productrice de cette série s’intéressant à la personnalité des tueurs en série.

Des nouveautés sur Amazon

Rivale de Netflix, Amazon Prime Video proposera quant à elle une nouvelle création le 26 juillet prochain. « « The Boys » montrera ce qui arrive lorsque des super-héros abusent de leurs super pouvoirs au lieu de les mettre au service du Bien », décrit la plateforme. Au casting, on retrouve notamment l’acteur de « Banshee », Antony Starr, et Chace Crawford que l’on a pu voir dans « Gossip Girl ».

Très attendue, « Carnival Row », avec Orlando Bloom et Cara Delevingne au casting, arrivera pour sa part le 30 août sur Amazon (en version originale seulement pour l’instant). La série se déroule dans un monde fantastique au sein duquel des créatures mythologiques doivent lutter pour coexister avec les humains.

Chernobyl sur Be tv

Du côté de Be tv, on met les petits plats dans les grands cet été avec la diffusion, à partir du 29 juillet, de la série HBO « Chernobyl », grandement acclamée par la critique. Les abonnés pourront aussi découvrir la série dramatique et historique « Gentleman Jack » à partir du 23 août. Ils retrouveront par ailleurs « Mr. Mercedes » -adaptée du roman de Stephen King- pour une seconde saison.

Les ados devraient quant à eux être intéressés par la série trash « Euphoria » qui sera diffusée à partir du 8 août. La série fait beaucoup parler d’elle, notamment à cause de scènes de sexe violentes. Enfin, « Warrior », diffusée à partir du 4 juillet, plaira aux amateurs d’action et de Kung Fu.

Rediffusions à gogo

Les chaînes belges « classiques » font, elles aussi, la part belle aux séries télé cet été. La RTBF diffuse actuellement sur La Une la série « Whiskey Cavalier » qui met en scène un duo d’agents du FBI dirigeant une organisation d’espions. La saison 4 de la série policière d’époque anglaise « Grantchester » commence demain sur La Une. Les saisons 6, 7 et 8 de « Meurtres à Sandhamn » (photo) seront quant à elles diffusées durant le mois d’août tandis que les saisons 1 à 5 seront rediffusées les dimanches précédents.

Les rediffusions de la première saison de « The Good Doctor » et de la saison 5 de « Mentalist » viennent par ailleurs de commencer sur La Deux. La chaîne rediffusera également « The Flash » (s04), Blindspot (s01), Arrow (s06), Game of Thrones (s05), Vikings (s04) et The Last Kingdom (s01).

La saison 5 (inédite) de « House of Cards » vient de commencer (en vostr) sur La Trois. Les téléspectateurs pourront revoir la mini-série « Guerre et Paix » à partir de ce soir tandis que la saison 2 de Mr. Robot sera rediffusée sur la même chaîne.

En ce qui concerne RTL, la deuxième saison de la série « Seal Team » (photo) commencera à partir du 14 juillet sur Club RTL. Le reboot de « Charmed » et « Dead of summer » sont en cours de diffusion sur Plug RTL tandis que la saison 2 de la série judiciaire « Bull » est actuellement diffusée sur RTL-TVi, tout comme la saison 2 de « Greys Anatomy : Station 19 », la saison 4 de « NCIS : Nouvelle-Orléans » et la saison 6 d’« Elementary ».