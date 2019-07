Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Christan (réf. 14837)

Je suis un chien gai et joueur qui est parfaitement à l’aise parmi les gens et d’autres chiens. Je cours, fais le fou et je m’entends avec tout le monde! Mon frère et sœur ont déjà trouvé leur foyer, et moi, je reste seul. Vous cherchez un chien sociable et robuste au cœur en or, ne cherchez plus!

Sexe mâle Age 1,5 an Race Croisé mastin espagnol Taille 65 cm Pelage Poils courts Poids 30 kg

Biffy (réf. 15283)

Je suis un petit gars optimiste, brave et reconnaissant qui ne méritait pas d’être abandonné dans un centre d’abattage en Espagne. Je suis gai, sociable, de compagnie agréable et j’adore les enfants. Avec moi des câlins, vous en aurez tous les jours.

Sexe mâle Age 3,5 ans Race croisé Taille 53 cm Pelage Poils courts Poids 15 kg

Silas (réf. 15887)

Je suis arrivée dans une famille comme adorable petit chiot mais… le bébé a grandi et a commencé à s’ennuyer. Direction le centre d’abattage…Je m’entends très bien avec les autres chiens, je suis très jouette! De prime abord, je suis un peu réservée, mais ça passe vite. Avant tout je suis un chien fidèle et affectueux en quête d’une nouvelle vie…

Sexe femelle Age 11 mois Race Croisé Perro de Agua Taille 52 cm Pelage Poils durs Poids 16 kg

Vous êtes intéressé par Christan, Biffy, Silas ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr