Youth for Climate déplore le manque de vision et d’ambition de la Wallonie

Les conclusions du dernier rapport du Comité wallon d’experts pour le climat ne rassurent pas la plate-forme Youth for Climate, qui « déplore une nouvelle fois un manque de vision et d’ambition de la Région wallonne ».

« Le rapport confirme ce que les jeunes pour le climat répètent depuis des mois: à politique inchangée, la Wallonie n’atteindra pas ses objectifs 2030 de réduction de CO2 », soutient la plate-forme. Le document publié samedi pointe le manque de mesures concrètes dans plusieurs domaines comme l’industrie, le bâtiment et le transport où l’on attend même une augmentation des émissions entre 2015 et 2030, s’étonne Youth for Climate.

L’association appelle le prochain gouvernement wallon à faire de la transition climatique sa priorité.

Source: Belga