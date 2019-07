World Triathlon Series – Jelle Geens, 3e à Hambourg, à nouveau sur un podium WTS

Jelle Geens tient la grande forme. Vainqueur pour la première fois de sa carrière d’une épreuve de World Triathlon Series il y a une semaine à Montréal, le Limbourgeois est de nouveau monté sur le podium du plus important circuit mondial de courte distance, samedi à Hambourg, Allemagne. Il a terminé à la 3e place de la 6e manche, disputée sur distance sprint (750 m natation, 20 km vélo et 5 km à pied) en 55:13, à seulement 4 secondes du vainqueur australien Jacob Birtwhistle. Marten Van Riel a pris la 9e place, tandis que chez les féminines Claire Michel et Valérie Barthelemy se sont classées respectivement 22e et 31e. Des deux triatlètes belges masculins engagés, Van Riel tenait les meilleurs cartes en mains après être sortis en 6e position, mais une chute à vélo au sein de son peloton de tête d’une petite vingtaine d’unités a sensiblement ralenti la cadence, si bien qu’un groupe de poursuivants, avec Jelle Geens, réussissait à faire la jonction dans le 5e et dernier tour avant la 2e et dernière transition.

Particulièrement en forme en course à pied, Geens n’avait aucune peine à suivre les cinq leaders dans les cinq derniers kilomètres, mais ne pouvait répondre dans les derniers 200 mètres au sprint final de Birtwhistle, 1er en 55:09, en lutte avec le Français Vincent Luis, 2e en 55:10.

Grâce à ces deux podiums consécutifs, Geens bondit à la 8e place du classement mondial. Van Riel est 10e.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Britannique Non Stanford, en 59:24, devant la Française Cassandre Beaugrand (59:31) et l’Américaine Summer Rappaport-Cook (59:42). Là aussi plusieurs chutes ont émaillées la course. Claire Michel a terminé 22e en 1h01:18, et Valérie Barthelemy 31e en 1h01:46.

Dimanche matin, les quatre mêmes triathlètes belges défendront les couleurs nationales lors du championnat du monde de relais mixte.

Source: Belga