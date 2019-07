Wimbledon – Murray et Serena Williams poursuivent l’aventure en double mixte

Le Britannique Andy Murray et l’Américaine Serena Williams, exceptionnellement associés en double mixte, ont remporté leur premier match, samedi, à Wimbledon. Le duo d’anciens N.1 mondiaux a battu 6-4, 6-1 l’Allemand Andreas Mies et la Chilienne Alexa Guarachi. Murray et Williams affronteront au deuxième tour suivant le Français Fabrice Martin et l’Américaine Raquel Atawo.

Revenu sur les courts après une opération à la hanche, Murray ne joue que le double à Wimbledon. En double messieurs, il a été éliminé dès le deuxième tour avec le Français Pierre-Hugues Herbert.

Source: Belga