Un samedi encore chaud avant des températures proches des 20 degrés

Il fera encore assez chaud samedi après-midi avec des maxima compris entre 21 degrés à la Côte et 26 degrés en Campine et en Lorraine belge, selon les prévisions de l’IRM. Le vent sera modéré, de secteur nord. Dans la nuit de samedi à dimanche, le ciel deviendra très nuageux depuis la frontière néerlandaise et quelques faibles pluies ou averses sont attendues. Les minima varieront entre 11 et 15 degrés, sous un vent faible à modéré.

Dimanche, la journée débutera sous un ciel généralement nuageux et quelques faibles pluies pourront temporairement encore toucher le sud du pays. L’après­-midi, de larges éclaircies se développeront au fil des heures. Dans le sud, les champs nuageux resteront toutefois nombreux. Les maxima seront compris entre 17 et 21 degrés, sous un vent modéré.

Lundi, il fera plus frais avec une nébulosité variable à parfois assez abondante. On atteindra péniblement les 20 degrés avec un vent généralement modéré de nord à nord­-ouest.

