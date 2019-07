Tour de France – Près de 500.000 personnes pour la première étape du Tour de France à Bruxelles

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a recensé environ 100.000 personnes samedi matin aux alentours de la Grand Place de Bruxelles où avait lieu le départ de la course cycliste, et environ 500.000 personnes sur toute la journée, que ce soit au centre-ville ou devant le Palais royal de Laeken où l’arrivée de la course avait lieu samedi vers 16h45. Par ailleurs, plusieurs zones de police bruxelloises ont fait procéder, samedi, à l’enlèvement de 137 véhicules, suite à des stationnements dans des zones interdites en raison du Grand Départ du Tour de France 2019 qui se déroulait à Bruxelles.

L’organisation du départ du Tour de France 2019 à Bruxelles, en hommage au champion cycliste belge Eddy Merckx, a chamboulé le trafic à l’intérieur de la ville samedi. De nombreuses rues, notamment celles où passait la course, étaient bloquées et le stationnement de voitures y était interdit.

Malgré la signalisation et les campagnes d’information sur la mobilité à Bruxelles ces 6 et 7 juillet 2019, de nombreux automobilistes étaient en infraction. La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a dû faire enlever nonante véhicules, la police de la zone Bruxelles-Ouest en fait enlever quarante et la zone de police Montgomery sept.

« Ce n’est pas beaucoup au vu des portions du territoire qui étaient concernées par les interdictions », a commenté samedi soir Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Dimanche, une partie des rues bruxelloises seront à nouveau concernées par des interdictions de stationnement compte tenu de l’épreuve de contre-la-montre du Tour de France qui démarerra de la Place des Palais et se terminera à l’Atomium.

Source: Belga