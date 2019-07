Tour de France – Mike Teunissen en bref

Bref portrait de Mike Teunissen (P-B/Jumbo-Visma), vainqueur de la 1re étape et maillot jaune du Tour de France, samedi à Bruxelles: Nom: Teunissen

Prénom: Mike

Date de naissance: 25 août 1992 (26 ans)

Lieu de naissance: Ysselsteyn (P-B)

Nationalité: Néerlandais

Equipes: Lotto NL-Jumbo (2015-2016), Sunweb (2017-2018), Jumbo-Visma (2019)

Palmarès:

. Cyclocross:

2011: vice-champion du monde espoirs de cyclocross

2012: vice-champion d’Europe espoirs de cyclocross

2013: champion du monde espoirs et champion d’Europe espoirs de cyclocross

. Route:

2014: Paris-Roubaix espoirs

6 victoires professionnelles:

2015: prologue du Tour de l’Ain; 2e de la RideLondon-Surrey Classic

2018: 2e d’A travers les Flandres

2019: 5e et 6e étapes et classement général des Quatre Jours de Dunkerque, Classement général du ZLM Tour, 1re étape et maillot jaune du Tour de France; 7e de Paris-Roubaix, 10e des Trois Jours de La Panne

Grands tours:

Tour d’Espagne 2015 (104e), Tour de France 2017 (129e), Tour d’Espagne 2018 (109e), Tour de France 2019 (vainqueur 1re étape et 1er maillot jaune).

