La fédération brésilienne veut poursuivre avec Tite

En prélude à la finale de la Copa América de football dimanche à Rio de Janeiro face au Pérou, la fédération brésilienne de football (CBF) a mis fin à la rumeur concernant Tite. « Nous tenons à souligner que nous avons confiance en lui et en son staff et que nous maintenons notre collaboration », a déclaré la FBC dans un communiqué. Même en cas de défaite face au plus modeste Pérou, Tite, 58 ans, restera en fonction. La question est de savoir ce qu’il veut. A la tête de la Seleçao depuis trois ans, il a prolongé en 2018 jusqu’à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cependant, pour des raisons privées, il aimerait faire autre chose après la Copa América. Son assistant Sylvinho est déjà parti pour l’Olympique de Lyon et le coordinateur Edu Gaspar pourrait passer à Arsenal.

La plupart des internationaux veulent garder Tite pour l’équipe nationale. « Il a la confiance des joueurs. C’est un gagnant qui mérite le respect. Nous voulons continuer avec lui », ont affirmé Marquinhos et Casemiro en choeur.

Source: Belga