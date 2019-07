Jupiler Pro League – Zulte-Waregem a engagé un défenseur australien et un défenseur grec

Zulte-Waregem a annoncé samedi l’arrivée de deux défenseurs. George Timotheou a été prêté pour deux ans par Schalke 04 et Nikos Kainourgios, débarque du Sparta (D2 grecque) pour un. Dans les deux cas, le club flandrien possède une option d’achat. Timotheou, 21 ans, a surtout évolué avec le noyau B de Schalke mais il a pris part aux derniers matches du championnat. L’Australien est un défenseur central, qui a notamment joué pour Sydney, Blacktown City et Sydney Olympic.

Kainourgios, 20 ans, s’entraîne depuis trois semaines avec Zulte-Waregem et a même marqué un but lors du match amical gagné mercredi contre le Cercle (2-3).

Cela porte à six les transferts de Zulte avec ceux de Dimitri Oberlin, Cameron Humphreys, Luka Zarandia et Cyle Larin.

Source: Belga