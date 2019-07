Jupiler Pro League – Le Cercle battu par l’AS Monaco, Eupen partage contre Viktoria Cologne

Le Cercle Bruges n’a pas fait le poids face à son club propriétaire, l’AS Monaco, samedi au Schiervelde de Roulers (1-4). Eupen/Viktoria Cologne et Courtrai/Valenciennes se sont terminés sur un partage (1-1). Idriss Saadi a pourtant donné l’avance à un Cercle Bruges fort jeune. L’ex-Courtraisien a profité d’une erreur de la défense monégasque pour tromper Paul Nardi, qui a défendu le but brugeois ces trois dernières années (8e, 1-0). Poussée par Cesc Fabregas, l’équipe du Rocher s’est montrée plus dangereuse. Ronny Lopes (34e, 1-1) et Jonathan Panzo (45e, 1-2) ont inversé la tendance avant le repos. Les Monégasques avaient pris le match en mains et Irvin Cardona, lui aussi un ex-Brugeois, (66e, 1-3) et Jordi Mboula (83e, 1-4) ont concrétisé cette suprématie.

Eupen a ouvert rapidement la marque par Flavio Ciampichetti sur penalty (12e, 1-0) mais Mike Wunderlich (30e, 1-1) a égalisé pour le Viktoria Cologne (D4 allemande).

Courtrai/Valenciennes a donné lieu au même scénario. La formation belge a directement trouvé la faille par Abdul Ajagun (3e, 1-0) et Jorris Romil (26e, 1-1) a remis les Nordistes (D2) sur la bonne voie.

Genk s’est logiquement promené au KVK Beringen, qui vient de monter en D3 amateurs (0-12). Zulte-Waregem s’est imposé 0-2 à Deinze (D1 amateurs) grâce à des buts du nouveau venu Dimitri Oberlin sur penalty (18e) et de Davy De Fauw (67e).

Source: Belga