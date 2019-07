Euro de basket (d) – La France écarte la Grande-Bretagne 63-56 et se qualifie pour la finale

La France s’est qualifiée pour la finale de l’Euro de basket féminin en battant la Grande-Bretagne 63-56 (mi-temps: 34-34) en demi-finales samedi à Belgrade. Les Françaises avaient battu la Belgique en prolongation jeudi 84 à 80 en quarts et ont pu compter sur Marine Johannes samedi en demi-finales avec 20 points à son actif. Ende Myiem a rajouté 16 unités pour le groupe de Valérie Garnier qui ne s’est assuré de la victoire que dans les dernières minutes.

Invitée surprise du dernier carré, la Grande-Bretagne n’avait jamais fait mieux qu’une 9e place dans un championnat d’Europe. Les Britanniques disputeront aussi le tournoi de pré-qualification olympique en février prochain en vue des JO de Tokyo 2020.

C’est la quatrième fois d’affilée que la France se qualifie pour la finale. Après trois titres de vice-championnes d’Europe consécutifs et sur le podium de toutes les éditions depuis 2009, les Françaises veulent ajouter un troisième titre à leur palmarès après les sacres de 2001 et 2009.

La finale dimanche (20h30) opposera la France au vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Espagne et la Serbie.

