Conflit en Syrie – Treize civils tués dans des frappes aériennes à Idlib

Un raid aérien mené vendredi soir par des avions de chasse et des hélicoptères du gouvernement syrien en banlieue d’Idlib fait 13 victimes parmi les civils, y compris des enfants, a indiqué un groupe d’observation. Sept enfants et trois femmes ont été tués dans ces attaques visant le village de Mouhambel, à l’ouest d’Idlib, a indiqué le Observatoire syrien des droits de l’homme, une organisation basée au Royaume-Uni.

Plusieurs civils ont en outre été blessés.

Des activistes à Idlib ont indiqué que le village avait subi au moins 10 frappes d’hélicoptères utilisant des barils explosifs, remplis de fuel, d’explosifs, d’éclats d’obus, de verre, etc.

Le gouvernement syrien utilise ces barils explosifs depuis le début de la guerre en Syrie, il y a huit ans.

L’Observatoire a indiqué que les avions et hélicoptères ont mené quelque 98 frappes nocturnes sur divers lieux à l’ouest et au sud d’Idlib.

Depuis fin avril, les forces du président syrien Bashar al Assad soutenues par la Russie mènent une campagne massive contre les rebelles dans les provinces de Hama et Idlib, les deux derniers bastions de la rébellion dans le pays.

L’escalade a entraîné la mort de plus de 500 civils, parmi lesquels 145 enfants, et causé le départ de 300.000 personnes, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

