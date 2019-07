Devine qui papillonne cet été ?

Après les oiseaux, voici l’heure du recensement des papillons. Habituellement limité à un week-end, Natagora le prolonge cette année sur tout le mois de juillet et nous offre un petit guide des espèces les plus courantes.

Avec leurs exigences écologiques variées, les papillons sont de très bons indicateurs de la qualité de l’environnement. Voilà pourquoi, chaque année, Natagora demande aux particuliers de les compter. Habituellement menée le premier week-end d’août, l’opération « Devine qui papillonne au jardin » s’étalera cet été sur l’ensemble du mois de juillet.

Anne Weiserbs, biologiste chez Natagora explique « Avec les changements climatiques, les papillons sortent plut tôt. D’où la nécessité d’avancer la date de l’opération. L’allongement de la période de recensement rend, quant à elle, les données encodées plus fiables. Sur un mois, il y a plus de jours ensoleillés indispensables au vol des papillons. Juillet est également la période où l’on voit passer de grandes et belles espèces comme la belle-dame, le paon de jour ou la petite tortue. Le moment est donc idéal pour faire une foule d’observations au jardin. »

Connaissez-vous les papillons de vos jardins ? Voici 33 espèces de papillons que vous pouvez observer ce mois-ci, avec un peu de chance 🦋 Posted by Natagora on Wednesday, July 3, 2019

Si la temporalité change, le principe reste identique : les participants encodent le maximum d’individus par espèces observées en une sortie. L’opération est donc accessible à tous, que l’on soit jeune ou moins jeune, que l’on ait un grand jardin ou un petit balcon. Il suffit d’y consacrer une heure ou deux lors d’un moment de détente au soleil.