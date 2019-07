Les Français se mettent à la bière

La consommation de bière concerne près de huit ménages français sur dix, d’après des chiffres publiés par Kantar Worldpanel. Les adeptes ont même augmenté de 68% leurs dépenses pour se faire plaisir en l’espace de dix ans.

Dans la même dynamique que la consommation de vin, les Français préfèrent la qualité. Ils ont dépensé en moyenne 71,6 € pour déguster une bière en 2018, quand ils y consacraient 44,3 € dix ans plus tôt. La comparaison avec la boisson de Bacchus, dont la consommation est en repli n’ira pas au-delà, car les Français sont de plus en plus nombreux à empoigner une chope. La population de buveurs de bière est estimée à 79,4% en France, contre 77,1% en 2013.

Si le rayon a gagné un million de foyers en l’espace de cinq ans, les favorites n’ont pas changé : les Français continuent d’acheter de préférence des bières blondes, qui représentent 42,8% du total du volume acheté. Pour autant, impossible de ne pas mentionner la mode des « craft beers ». Le taux d’achat de ces mousses artisanales a progressé de 70% en quatre ans.

Succès chez les jeunes

Dans un tout autre style, la bière sans alcool participe au dynamisme du rayon. Les consommateurs comme les habitués n’hésitent pas à en choisir (respectivement +3,2% et +4,1%). Les femmes en sont particulièrement friandes puisque leurs achats représentent 43% du total, contre 34% pour l’ensemble des bières.

Enfin, le succès de la bière est également généré par le choix des jeunes de 18-35 ans, de plus en plus nombreux à en déguster. En 2018, 79,4% en ont acheté, contre 75,9% en 2010. Aussi, ils en boivent davantage, soit 30,2 litres, contre 21,4 litres. Tout comme leurs aînés, ces jeunes consommateurs apprécient les arômes floraux des blondes (37,2% en volume) et le goût rustique des spécialités d’abbaye (10,5% en volume). Toutefois, ils se diffèrent des consommateurs plus âgés en choisissant les mousses aromatisées aux fruits, qui constituent 22% de leurs achats, contre 12% pour un acheteur moyen.