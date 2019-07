Wimbledon – La sensation Cori Gauff, 15 ans, voit son conte de fée se poursuivre en 8e de finale

Cori Gauff, 15 ans, s’est qualifiée pour les 8e de finale de Wimbledon. Issue des qualifications et tombeuse de son idole Venus Williams au premier tour, Gauff a créé un nouvel exploit vendredi soir face à la Slovène de 28 ans Polona Hercog (WTA 60). La partie s’est ponctuée sur le score de 3-6, 7-6 (9/7), 7-5 après 2 heures et 47 minutes de jeu. La pépite américaine, 313e mondiale et surnommée ‘Coco’, a été une des attractions de la première semaine sur le gazon du All England Club. Malgré le soutien du Centre Court, Gauff n’a pas été capable de trouver la solution dans le premier set face à une adversaire dans un très bon jour.

Menée 3-6, 2-5, Gauff n’a pas abdiqué si facilement. Faisant encore vibrer les spectateurs londoniens, elle a sauvé deux balles de match pour revenir à 5-5 avant de forcer le tie-break. Chanceuse une fois via la bande du filet et profitant de la mauvaise appréciation de la Slovène sur une balle longue qu’elle n’a pas jouée alors qu’elle était bonne, Gauff a recollé à un set partout.

Le troisième set a été à nouveau très disputé. Alors qu’elle menait 4-1, Gauff a ainsi vu son adversaire revenir à 4-4. Mais elle a trouvé les ressources pour émerger sur le service de Hercog.

Issue des qualifications, où elle a battu Greeet Minnen en deux sets au 3e et dernier tour, Gauff disputait son sixième match sur le gazon anglais. Elle n’avait encore jamais perdu de set.

Elle défiera à présent la Roumaine Simona Halep (WTA 7), lauréate de Victoria Azarenka (WTA 40) en deux sets plus tôt dans la journée.

Source: Belga