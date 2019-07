Wimbledon: Kirsten Flipkens s’incline au 2e tour du double

L’aventure de Kirsten Flipkens (WTA 23 en double/33 ans) et sa partenaire suédoise Johanna Larsson (WTA 28/30 ans), avec qui elle composait la 12e tête de série du tableau du double dames des 133es Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, s’est achevée vendredi. Au 2e tour de cette 3e levée du Grand Chelem jouée sur le gazon du All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, elles ont cédé face au duo ukraino-américain composé de Nadiia Kichenok (WTA 51/26 ans) et Abigail Spears (WTA 30/37 ans) en deux sets : 6-3 et 6-3. La rencontre a duré à peine 1h03.

Flipkens, vainqueur cette année du tournoi de Majorque avec Larsson, avait atteint le 3e tour du double dames à Londres en 2017 et en 2018.

Demi-finaliste du simple en 2013, elle a été éliminée au 2e tour cette année par la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 29) 7-6 (7/3), 6-3.

Source: Belga