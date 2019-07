Wimbledon: Elise Mertens en 8e de finale du double

Elise Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka se sont qualifiées pour les 8e de finale du double dames de Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de tennis de la saison, vendredi, à Londres. Sur le court N.15, la paire belgo-biélorusse, tête de série N.6, est venue à bout au 2e tour de la Japonaise Shuko Aoyama et de la Serbe Aleksandra Krunic 6-7 (5/7), 7-5, 6-4 après un marathon de 2 heures et 51 minutes. En 8e de finale Mertens et Sabalenka pourraient affronter Greet Minnnen et Alison Van Uytvanck. Pour cela, la paire belge doit battre au 2e tour les Taïwanaises Hao-Ching Chan et Latisha Chan.

En simple, Mertens, 21e joueuse mondiale, est qualifiée en 16e de finale où elle défiera la Chinoise Wang Qiang (WTA 15).

Source: Belga