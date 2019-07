Tour de France: de nombreuses activités proposées au public au fan Park de la place De Brouckère

Le Fan Park, qui s’est ouvert jeudi à 14h00 en présence de l’ancien quintuple vainqueur du Tour de France Bernard Hinault, propose jusqu’à dimanche, sur la place De Brouckère à Bruxelles, de nombreuses activités en marge du Grand départ de ce week-end. Les chiffres de fréquentation de la zone ne seront pas communiqués avant dimanche soir par les organisateurs, mais le public était moins nombreux ce vendredi que la veille à la Grand-Place et dans ses alentours pour la présentation du peloton. Une cinquantaine de stands tenus par les sponsors du Tour de France proposent diverses activités au public, parmi lesquelles des simulateurs de conduite, de vélo ou même de pêche, des roues de la chance avec des cadeaux à la clé… Des animations et des quiz sont de plus organisés sur un podium, avec des lots à gagner. Des shows de BMX ont lieu quatre fois par jour.

Une partie du Fan Park se veut plus pédagogique et tourné vers l’avenir. Les « Ateliers du Tour » proposent ainsi une piste d’initiation pour les draisiennes et vélos pour enfants, un coin pour apprendre à réparer et à entretenir sa bicyclette, ou encore un espace pour tester les vélos électriques.

Le Fan Park, où les étapes seront retransmises sur écran géant, sera ouvert de 10h00 à 19h00 samedi et de 11h00 à 18h00 dimanche.

Source: Belga