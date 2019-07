Peter Sagan: « Je suis au Tour de France pour un 7e maillot vert »

Lauréat du maillot du classement par points du Tour de France à six reprises, le triple champion du monde slovaque Peter Sagan visera un 7e succès pour se démarquer de l’Allemand Erik Zabel avec qui il codétient le record du classement par points. Peter Sagan s’est présenté très décontracté vendredi au point presse de son équipe à Bruxelles. Le Slovaque apprécie le départ du Tour en Belgique. « J’aime bien courir en Belgique, les classiques notamment, et j’apprécie ce retour ici », a indiqué Peter Sagan. « La première étape, samedi, empruntera quelques routes flandriennes, le ‘Mur’ de Grammont, le Bosberg, des difficultés emblématiques du Tour des Flandres. Mais la course sera très différente du ‘Ronde’ car les difficultés sont loin de l’arrivée et beaucoup de coureurs vont vouloir s’imposer à Bruxelles. Je ferai de mon mieux samedi et les jours qui suivront pour marquer des points pour le maillot vert qui est mon gros objectif. C’est pour ça que je suis au Tour de France cette année’. Sagan a remporté le maillot vert du Tour de France en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018.

En cas de succès dans le classement par points, Peter Sagan devra absolument arriver à Paris pour valider son maillot vert et, donc, passer les Pyrénées et les Alpes qui pimenteront la 3e et dernière semaine du Tour de France 2019. « Je pense avoir bien préparé le Tour et la haute montagne », a précisé le Slovaque. « J’ai ainsi disputé le Tour de Californie et le Tour de Suisse et j’ai effectué un stage en altitude ».

Source: Belga