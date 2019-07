Paradise City s’ouvre ce vendredi sur fond d’électro

Le festival électro Paradise City s’ouvre vendredi au Château de Ribeaucourt à Perk, dans le Brabant flamand, avec 67 concerts et DJ sets à l’affiche. Cette cinquième édition, qui s’étale sur trois jours, est déjà sold-out samedi. L’année dernière, le festival avait attiré 18.000 amateurs de musiques électroniques, soit 5.500 de plus que l’année précédente. De vendredi à dimanche, le public pourra se déhancher devant 2ManyDJs, Adriatique, Jan Blomqvist, Locked Groove ou encore l’Impératrice. Nouveauté cette année: une quatrième scène s’ajoute dans les bois pour accueillir le label allemand Giegling.

Connu pour être attentif à son empreinte écologique, le festival a encore pris de nouvelles mesures pour réduire son impact environnemental. Il ne proposera plus de bouteilles en plastique, ni d’autres déchets en plastique à usage unique.

Il n’y aura pas non plus de viande servie sur le site du festival, dont les fournisseurs sont invités à adopter une approche durable de l’alimentation, basée sur les produits de saison, et à limiter leurs déchets au maximum.

Lors des deux éditions précédentes, les organisateurs avaient réalisé une économie d’eau de 27%, qui leur avait valu d’être récompensés par l’organisation « A Greener Festival », réputée pour soutenir les festivals et autres événements dans leur développement durable.

Source: Belga