Les équipes féminines intégrées au nouvel album Panini

Dans le nouvel album Pro League de Panini, dont la sortie est prévue pour le mois de novembre, il sera également possible de collectionner pour la première fois les stickers des joueuses des équipes féminines de la Superleague, a annoncé la Pro League vendredi dans un communiqué. Panini Belgium et la Pro League se sont dits « fiers » de cette initiative. En plus des hommes de la Jupiler Pro League et de la Proximus League, six équipes de la Super League féminine seront donc représentées sur les stickers.

En introduisant cette nouveauté, la Pro League et Panini Belgium « souhaitent continuer à renforcer et à promouvoir le football féminin belge. »

« De génération en génération, les fans collectionnent les stickers de leurs équipes préférées. Il ne s’agit toutefois pas d’une tradition exclusive de père en fils, évidemment. Les filles aiment aussi le football et le football féminin est de plus en plus populaire. C’est la raison pour laquelle nous voulions absolument voir apparaitre nos équipes féminines dans le prochain album », affirme Pierre François, CEO de la Pro League.

La Pro League sera ainsi la première compétition à réunir le football féminin et masculin dans le même album. « Avec l’ajout des équipes féminines, nous ne voulons pas seulement donner un coup de pouce au football féminin belge, nous souhaitons aussi donner aux fans de football féminin et au groupe sans cesse croissant de joueuses la possibilité de collectionner leurs idoles », déclare Thierry de Latre de Bosquau, directeur de Panini Belgium.

Source: Belga