L’arrière gauche français Julien Serrano rejoint le Cercle Bruges

Après avoir attiré l’attaquant Idriss Saadi, le Cercle Bruges s’est également assuré les services de Julien Serrano vendredi. L’arrière gauche français est loué auprès de Monaco cette saison. Le Cercle Bruges sera le premier club étranger de Serrano, 21 ans. Formé à Monaco, il a disputé 11 rencontres officielles avec l’équipe première de l’ASM depuis ses débuts en avril 2018.

« C’est un plaisir d’accueillir Julien Serrano au Cercle Bruges », a déclaré François Vitali, le directeur sportif. « Julien a le profil parfait pour s’épanouir au Cercle et dans la Jupiler Pro League. C’est un joueur exigeant, travailleur et compétitif qui a déjà fait ses débuts au plus haut niveau dans l’une des plus grandes ligues européennes. Avec son arrivée, le Cercle Bruges continue à construire sur son axe défensif. »

Plus tôt dans la journée, le Cercle Bruges a annoncé l’arrivée d’Idriss Saadi, en provenance de Strasbourg. Le Cercle est actif sur le marché des transferts depuis quelques semaines. Il a recruté les gardiens Merveille Goblet (libre), Guillaume Hubert (Club Bruges) et Loïc Badiashile (Monaco); l’arrière Giulian Biancone (Monaco) et l’attaquant Aboubakary Kanté (Béziers).

