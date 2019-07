Jupiler Pro League – L’arbitre Lawrence Visser promu en catégorie 2 à l’UEFA

L’arbitre Lawrence Visser a été promu de la catégorie 3 à la catégorie 2 des arbitres européens par l’UEFA, a fait savoir l’Union Belge vendredi. Visser, 29 ans, pourra dorénavant arbitrer des rencontres de la phase de poules d’Europa League. Visser a été promu sur base des évaluations de la commission de désignation de l’UEFA qui examine les prestations de arbitres européens de juin à décembre. En fonction des différents rapports des observateurs, l’UEFA répartit les arbitres européens en quatre catégories: catégorie Elite, 1, 2 et 3.

Visser a commencé à arbitrer dans le football belge rémunéré en 2013. Un an plus tard, il a dirigé son premier match en Jupiler Pro League. En 2017, il a obtenu son badge FIFA pour devenir arbitre international. Après dix-huit mois sur la liste internationale, il fait le bond vers la catégorie 2 à laquelle appartiennent déjà Alexandre Boucaut et Jonathan Lardot.

L’an dernier, la Belgique pouvait compter sur la présence de Sébastien Delferière en catégorie 1 mais son badge FIFA lui a été enlevé au même titre que celui de Bart Vertenten (Cat 2) pour l’implication des deux hommes dans le scandale de fraude qui a frappé le football belge.

Nathan Verboomen et Bram Van Driessche les ont remplacés au niveau international mais sont dans la catégorie 3 tout comme Nicolas Laforge et Erik Lambrechts.

Seuls sept arbitres belges sont donc en possession d’un badge FIFA mais aucun d’eux n’appartient au groupe Elite dont les membres entrent en ligne de compte pour siffler les rencontres de Ligue des Champions, du Mondial ou de l’Euro.

Source: Belga