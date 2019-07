La mobilité difficile dans Bruxelles pendant le Tour de France

Des centaines de milliers de visiteurs sont attendus pour le Grand Départ du Tour de France. De nombreuses perturbations de la circulation automobile et des transports publics en surface sont donc attendues. De plus, le tunnel Léopold II et l’avenue Brugmann seront fermés en raison de travaux.

Pour les courtes distances, Bruxelles Mobilité conseille la marche, le vélo et la trottinette. Pour le reste, le plus simple reste d’éviter la voiture, en prenant notamment le train ou le métro pendant tout l’événement. Surtout que la STIB et la SNCB augmenteront leur capacité de transport pendant l’événement. La SNCB a prévu 40 trains supplémentaires, que ce soit en direction ou au retour de Bruxelles. Un billet week-end spécial, valable du vendredi 5 juillet à 19H00 au dimanche 7 juillet, est proposé à 50% du tarif normal. Il permettra également de circuler librement tout au long du week-end dans la région bruxelloise, sachant que plusieurs des 34 gares bruxelloises sont situées à proximité immédiate de l’itinéraire que les cyclistes emprunteront. Ce billet de train offre de plus une réduction sur les tarifs des parkings de la SNCB.

🚴🚴🚴 Du 4 au 7 juillet : #GrandDépart du Tour de France à #Bruxelles! ℹ️ Toutes les informations concernant vos déplacements à Bruxelles pendant le Tour : https://t.co/Xwck0Z3H9E#TDF2019 #tourensemble @letourbrussels — Info-trafic Bruxelles Mobilité (@MobirisFr) July 1, 2019

Le réseau de la Stib sera quant à lui gratuit le samedi et le dimanche. Le métro sera renforcé, de même que plusieurs lignes de tram qui passent à proximité de l’itinéraire du Tour. Il est conseillé aux voyageurs de planifier leurs itinéraires à l’avance, via le site internet ou l’application STIB, afin de tenir compte des déviations mises en place. Les piétons pourront traverser l’itinéraire à plusieurs endroits spécifiques. Les taxis ne constitueront pas une alternative efficace vu qu’ils ne pourront pas circuler sur le parcours.

Le trafic des bus perturbé

Au niveau des bus, la ligne 53 sera déviée via le Parking de dissuasion C et aura des fréquences renforcées. Elle permettra de relier l’arrêt de trams De Wand ainsi que la station de métro Roi Baudouin. Les lignes de bus de l’Est et du Nord de la ville seront particulièrement touchées. Samedi matin, 21 seront affectées et 86 ne seront pas exploitées. Dimanche, une vingtaine de lignes de bus seront encore perturbées. Les lignes 72 et 27 ne seront pas exploitées jusqu’en fin de journée. Certaines lignes De Lijn seront également perturbées.

🚴‍♂️ Tour de France 📅 Du 04/07 au 07/07 :

⛔ Interruption et déviation de nombreuses lignes de tram et de bus. Métro renforcé. 📅 Le 06/07 et 07/07 :

☝️ Réseau #STIB gratuit pdt 2 jours

📞💻 Customer Care dispo de 10h à 18h ➡️ Infos, plan & déviation : https://t.co/wM4ZKYjeql — STIB-MIVB (@STIBMIVB) July 3, 2019

Toutes les informations sur les renforts et perturbations liés au Tour de France (dont des plans du réseau adapté) sont disponibles sur le site internet de la STIB. Différents moyens seront déployés pour informer les voyageurs. Du personnel sera dédié à cette fin. Des informations en temps réel seront notamment diffusées sur les réseaux sociaux ou les afficheurs de temps d’attente.

Se rendre au départ ou à l’arrivée le 6 juillet

Après un départ fictif donné sur la Place Royale le 6 juillet à midi, le départ officiel de l’étape aura lieu à 12h25 sur le Boulevard Louis Mettewie. Le moyen le plus efficace pour se rendre au départ fictif est de voyager en train jusqu’à la Gare Centrale, la Place Royale étant à quelques pas. Ce jour-là, la ligne d’arrivée est située sur l’Avenue du Parc Royal avec une dernière ligne droite de 250 mètres. Cette ligne est facilement accessible à pied (environ 20 minutes) des stations de métro Stuyvenbergh, Houba Brugmann et Bockstael. En train, voyagez vers Bruxelles-Midi ou Bruxelles-Nord. Depuis la gare Bruxelles-Midi, vous pouvez prendre la ligne de métro 6 en direction de la station Roi Baudouin et descendre aux stations Stuyvenbergh ou Houba-Brugmann. Depuis la gare de Bruxelles-Nord, vous pouvez prendre une navette spéciale toutes les 20 minutes pour vous rendre à Bockstael entre 14h et 20h ou prendre le tram 3 jusqu’à l’arrêt De Wan. En ce qui concerne l’étape du 7 juillet, de nombreuses stations de métro jalonnent le parcours passant du côté d’Ixelles, de Woluwe-Saint-Pierre, de Schaerbeek ou encore de l’Atomium.