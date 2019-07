Elrow Town, un festival ludique pour danser et être heureux

C’est le vendredi 5 et le samedi 6 juillet que se tiendra autour du Middenvijver à Anvers le festival le plus frivole de l’été. La plaine de jeux de service est Elrow Town, où les festivaliers pourront passer des beats rythmés aux joutes ludiques. Rowmeo, le poulet/bourgmestre du festival, ajoutera encore à l’animation de l’événement.

Comment mieux décrire un festival qu’en disant que c’est une célébration de la vie et de l’instant présent? Et ils sont rares les événements de cet été à y donner un twist aussi original qu’Elrow Town! Ce concept festivalier à l’espagnole est organisé pour la deuxième année de suite dans notre pays et promet une journée riche en danse estivale avec des tonnes de plaisirs enfantins.

L’affiche rassemble un mix de noms connus et de nouveaux venus prometteurs. Y brillent tout en haut des stars comme Jamie Jones, Joseph Capriati et Loco Dice et, à eux trois, ces messieurs présentent un échantillon de ce que propose la scène électro actuelle. Jamie Jones est un équilibriste à la frontière entre la house et la techhouse, tandis que Capriati s’est totalement immergé dans le bain de la techno. Loco Dice a pour sa part un angle d’approche encore différent et présente avec son background hip-hop une nouvelle face de la techhouse.

Un poulet comme influenceur

Pour mettre la fête sur les rails, il y a aussi cette année un bourgmestre du festival en la personne du poulet Rowmeo, le meilleur ami de Rowgelia, la mascotte du concept festif. Rowmeo est un acteur, modèle et influenceur autoproclamé et vous allez souvent l’apercevoir pendant le festival. Ce flamboyant volatile voyage avec le festival à travers l’Europe pour faire vivre à tous les petits poussins présents leur point d’orgue de l’été!

Pour cette extase, Elrow Town vous encourage à libérer l’enfant qui sommeille en vous sur son propre terrain de jeux. Tous les fêtards peuvent y participer avec leurs amis à des petites joutes. C’est l’idéal pour bien rire les uns avec les autres, mais surtout avec vous-même. Qui sait, vous pourriez par hasard aussi y découvrir l’une des zones secrètes. Et retenez bien ceci, celui qui joue à Elrow Town, gagne toujours!