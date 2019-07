Tour de France : le Grand Départ à Bruxelles

Ce week-end, notre capitale sera le théâtre du Grand Départ, soit le démarrage du Tour de France. C’est la deuxième fois que cet honneur incombe à Bruxelles. Cette fois, c’est pour fêter le 50e anniversaire de la première victoire au Tour d’Eddy Merckx.

Rien d’étonnant à ce que la Grande Boucle se soit très souvent déployée sur les routes de notre pays, fan de la petite reine, et de sa capitale. Au total, Bruxelles a déjà accueilli à onze reprises l’arrivée d’une étape du Tour, dont la première en 1947 (remportée par René Vietto) et la dernière en 2010 (remportée par Alessandro Petacchi). Le Grand Départ a déjà aussi été organisé en Belgique à plusieurs reprises. En 1975, le Tour de France était parti de Charleroi et en 2004 et 2012 de Liège.

🤩 La ferveur, la passion, démesurément ! 💛 Le #TDF2019, 21 étapes pour écrire la légende ! 📍 Rendez-vous le 6 juillet à Bruxelles . pic.twitter.com/m5B4Y9ewiw — Tour de France™ (@LeTour) June 27, 2019

Demain, la première étape ira de la Grand-Place de Bruxelles à Charleroi et retour dans la capitale. En route, les coureurs franchiront le Mur de Grammont et le Bosberg, mais cela n’empêchera probablement pas un sprint groupé. Après son passage dans les Ardennes flamandes, le peloton prendra la direction de Charleroi, où les coureurs aborderont un tronçon pavé. Le Tour traversera ensuite Waterloo, Tervuren et Woluwe-Saint-Pierre, où Eddy Merckx a grandi et enfilé son premier maillot jaune en 1969. La ligne d’arrivée est située au Palais de Laeken avec une pente à 4% pour le kilomètre final, sans réelle surprise pour les sprinters. Normalement, il y aura peu de chances pour les Belges dans un sprint de masse.

La deuxième étape est un contre-la-montre en équipe de 27,6 kilomètres avec départ et arrivée à Bruxelles. Ce sera la première confrontation importante pour les coureurs qui briguent une place au classement. Le départ sera donné à hauteur du Palais Royal, d’où les équipes fileront à vive allure vers le bois de la Cambre dans le sud de Bruxelles pour ensuite mettre le cap sur le nord de la ville vers l’Atomium. Anecdote amusante: en 1958, le Départ du Tour avait eu lieu à Bruxelles dans le cadre de l’Exposition universelle. Le parcours se prête à une démonstration de force des équipes les plus «costaudes», avec peu de virages et une succession de tronçons en faux plat. Avec Deceuninck-Quick Step, une équipe belge pourrait bien se retrouver sur la plus haute marche du podium. Yves Lampaert et Dries Devenyns prendront le départ pour l’équipe de Patrick Lefevere, ce qui rend aussi plausible un maillot jaune belge. Jumbo-Visma (avec Wout Van Aert), Team Sunweb et Mitchelton-Scott auront certainement aussi entouré de rouge cette journée.

Lundi, le départ aura lieu à Binche, une ville connue de tous pour son carnaval et aussi des cyclistes pour son Mémorial Frank Vandenbroucke qui se tient tous les ans. Le peloton filera en ligne droite vers le sud et quittera bien vite le sol belge. L’étape se clôturera sur une arrivée corsée en Champagne. C’est tout bon pour des puncheurs comme Julian Alaphilippe et, pourquoi pas, Wout Van Aert.

Les grands favoris

Le Tour de France 2019 s’annonce comme une édition ouverte et pleine de suspense. Le grand favori Chris Froome a dû déclarer forfait après un horrible accident et Geraint Thomas, qui défendra son titre, prendra le départ diminué après une chute au Tour de Suisse. Cela en dit beaucoup sur la richesse de la Team Ineos qui, avec le talentueux Colombien Egan Bernal, a encore une autre sérieuse corde à son arc. Thibaut Pinot, Steven Kruijswijk, Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali, Adam Yates et Nairo Quintana font aussi partie des possibles vainqueurs. Une surprise totale n’est pas non plus à exclure, même si une victoire finale belge est pratiquement exclue.

Après la première semaine, nous y verrons déjà un peu plus clair. C’est surtout la 6e étape, qui se terminera à La Planche des Belle Filles (7 kilomètres à une moyenne de 8,7%) qui servira de jauge. Cette année, le Tour compte peu de contre-la-montre et est taillé pour les grimpeurs.

Aaron Vebrugghe