Tour de France – Frederik Backaert: « Le Mur et le Bosberg samedi, ce sera très spécial »

Frederik Backaert, qui participe cette année à son 2e Tour de France, ira à l’offensive dans les trois prochaines semaines. Frederik Backaert retrouve en 2019 le peloton du Tour de France qu’il avait connu pour la première fois en 2017 (32e). Le Gantois de 29 ans apprécie le Grande Départ de Bruxelles. « On n’a pas la chance dix fois de participer au Tour de France et il faut donc la saisir à pleines mains », a-t-il indiqué jeudi, lors du point presse de son équipe. « Le Grand Départ de Belgique, tout près de chez nous, est un grand moment. Tout autant que le passage dans le Mur de Grammont et le Bosberg lors de la première étape de samedi. Pour moi et certains coureurs de l’équipe, il sera important de partir à l’offensive, sans oublier, bien sûr, d’aider le leader et les sprinters. Je pense que nous pourrons aussi jouer le classement par équipes. »

.

Source: Belga