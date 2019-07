Lotto Soudal vise des victoires d’étapes, et rêve d’un succès samedi à Bruxelles

Lotto Soudal, qui alignera six coureurs belges au départ du Tour de France samedi à Bruxelles, visera des victoires d’étapes sur la Grande Boucle, a indiqué jeudi Marc Sergeant, directeur sportif de la formation WorldTour belge, lors d’une conférence de presse à Bruxelles. « Ce Tour sera très spécial pour nous vu qu’il sélance de Bruxelles », déclare Marc Sergeant. « Notre objectif sera de remporter des étapes. Nous comptons sur Caleb Ewan pour les sprints, nous avons confiance en lui. C’est pourquoi une partie de l’équipe a été bâtie autour de lui, avec Roger Kluge et Jens Keukeleire qui seront là pour l’épauler ».

Arrivé chez Lotto Soudal cet hiver, Caleb Ewan va disputer à 24 ans son premier Tour de France, lui qui a remporté une étape sur la Vuelta et trois au Giro, dont deux cette année.

« Ce serait super si Caleb pouvait gagner samedi à Bruxelles, d’autant plus qu’il prendrait le maillot jaune. Il a mis du temps à décrocher sa première victoire cette année, mais il est maintenant très bien. Après avoir gagné deux étapes au Giro, il veut s’imposer au Tour » dit Marc Sergeant.

« Pour les autres étapes, nous avons des coureurs de classiques qui pourront se glisser dans une échappée. Tim Wellens a eu une autre préparation, il est plus frais. Thomas De Gendt est un des coureurs les plus offensifs. Avec lui, on ne sait jamais. Il tentera à coup sûr sa chance. Espérons qu’il puisse nous faire le même coup qu’il y a trois ans lorsqu’il s’était imposé au Mont Ventoux. Il y a aussi Tiesj Benoit et Maxime Monfort qui pourraient se retrouver dans une échappée. Ils pourront aussi se mettre au service de Caleb dans les étapes qui se jouent au sprint ».

