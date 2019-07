Les sénateurs ont prêté serment

Quarante-neuf des cinquante sénateurs désignés par les parlements des Communautés et des Régions ont prêté serment jeudi. Vingt-neuf néerlandophones, vingt francophones et un germanophone ont répété la formule: « je jure d’observer la Constitution » dans une, deux ou trois des langues nationales. Le MR Jean-Paul Wahl a présidé la séance en qualité de sénateur sortant qui a la plus longue ancienneté parlementaire. Il n’a pas appelé les deux sénateurs les plus jeunes à l’assister, comme cela se fait traditionnellement. De la sorte, Adeline Blancquaert, élue du Vlaams Belang, n’a pas pris place au perchoir de l’assemblée.

La présence de l’extrême-droite, gagnante des élections en Flandre, a toutefois fait réagir le PS. Les sénateurs socialistes ont prêté le serment constitutionnel en affichant dans la paume de leur main droite un triangle rouge, symbole de résistance au fascisme.

La séance s’est déroulée sans incident.

Dans une brève allocution, le président a insisté sur la défense de la démocratie qui permet par des élections périodiques d’assurer pacifiquement le changement de rapport de forces au sein d’un Etat.

« La démocratie exige un sens fondamental de la solidarité », a-t-il ajouté.

Le 12 juillet se tiendra une nouvelle séance plénière au cours de laquelle les dix sénateurs cooptés prêteront serment.

