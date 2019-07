Honduras: au moins 26 morts dans le naufrage d’un bateau de pêche

Au moins 26 pêcheurs sont morts mercredi dans le naufrage d’un navire au large du Honduras, en mer des Caraïbes, a annoncé l’armée. « On nous confirme qu’il y a 47 survivants et 26 morts », a déclaré le capitaine José Meza, porte-parole de l’armée du Honduras. Il a précisé tenir ses informations de la Force navale, présente au large de la région de la Mosquitia (est), où a eu lieu le naufrage.

Le navire Wallie avait quitté le port Gracias a Dios pour l’ouverture de la saison de pêche à la langouste et a coulé pour des raisons encore inconnues près de l’île de Cayo Gorda, à environ 30 ou 40 milles nautiques du Cap Gracias a Dios, a indiqué l’officier.

Les corps des naufragés et les rescapés seront transférés à Puerto Lempira, chef-lieu du département de Gracias a Dios, a ajouté le porte-parole de l’armée. Le capitaine du navire a succombé dans le naufrage après avoir donné l’alerte, selon des informations de la presse hondurienne.

Un autre bateau de pêche, le Mr. Francesli, avait fait naufrage dans la même zone quelques heures avant et quarante personnes ont été secourues alors que le navire n’avait qu’une capacité théorique de 31 personnes à bord, a indiqué le capitaine Meza.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ces naufrages, a déclaré à la chaîne de télévision HCH le directeur de la marine marchande du Honduras, Juan Carlos Rivera. La collecte d’informations est rendue difficile par le caractère reculé de la région de la Mosquitia, a-t-il souligné.

Les permis de navigation ont été suspendus à plusieurs reprises à des bateaux de pêche en raison du dépassement de capacité des navires, a encore relevé M. Rivera.

source: Belga