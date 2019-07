Bundesliga – Le Serbe Neven Subotic poursuit sa carrière à l’Union Berlin

Le défenseur serbe Neven Subotic a acté son retour en Bundesliga en s’engageant pour deux ans avec l’Union Berlin, a annoncé le club promu dans l’élite du football allemand jeudi sur son site internet. Subotic, 30 ans, quitte donc Saint-Etienne après une expérience d’un an et demi.

Subotic est bien connu en Allemagne. Le défenseur a porté les maillots de Mayence (2007-2008) et de Cologne (2017-2018) mais s’est surtout distingué avec le Borussia Dortmund (2008-2017) avec qui il a disputé 263 rencontres et remporté deux titre de champion (2011 et 2012), deux Coupes d’Allemagne (2012 et 2017) et deux Supercoupes d’Allemagne (2014 et 2015).

« Subotic est un footballeur extraordinaire qui a montré sa classe au plus haut niveau », a affirmé Oliver Rhunert, directeur sportif de l’Union Berlin. « Je suis très heureux d’avoir eu la possibilité d’attirer un joueur avec cette expérience à Berlin. Je suis certain qu’il tirera l’équipe vers le haut », a-t-il ajouté.

Source: Belga