Après être devenue noire, elle veut les plus gros implants du monde

Martina Big, 31 ans, qui avait fait parler d’elle pour avoir voulu changer de couleur de peau, a une nouvelle ambition dans la vie: avoir les plus gros implants mammaires du monde.

Martina Big était l’invitée de l’émission ‘This Morning’ sur ITV pour discuter de sa dernière intervention chirurgicale et comment elle va bientôt avoir les implants mammaires les plus grands au monde. Après être passée à nouveau sous le bistouri il y a quelques semaines, Martina n’est plus qu’à un pas de son idéal. « La détentrice du record a neuf litres dans chaque sein », a-t-elle expliqué. « Mais mes implants, les plus gros implants mammaires au monde, sont fabriqués sur mesure et font 20 litres de chaque côté. »

Les présentateurs Holly Willoughby et Phillip Schofield ont tenté de l’en dissuader en mettant le doigt sur le poids énorme qu’elle devra porter au quotidien. Mais cela n’a pas refroidi Martina Big qui a expliqué qu’elle allait s’entraîner. « Je vais essayer, pas à pas », a-t-elle ajouté.

Martine Big, une ancienne hôtesse de l’air allemande, avait déjà défrayé la chronique pour avoir voulu devenir une femme noire à l’aide d’injections.

(Voir la vidéo sur mobile)