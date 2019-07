Justin Bieber accusé de sexisme et d’homophobie par son ancienne chorégraphe

Emma Portner, la chorégraphe qui a travaillé avec Justin Bieber pour sa tournée Purpose en 2016, accuse le chanteur canadien de sexisme et d’homophobie.

Celle qui partage la vie d’Ellen Page a publié un message à charge contre le chanteur sur Instagram. « Je regrette d’avoir travaillé pour toi. Je t’ai donné mon univers, mon corps naïf, ma créativité, mon temps et mes efforts. Deux fois. Pour des contenus qui t’ont rapporté des millions pendant que je touchais zéro ».

Justin Bieber’s #PurposeWorldTour choreographer/dancer, who also happens to be Ellen Page’s wife, slams the singer for allegedly paying her ‘less than minimum wage’ while working for him:

"I couldn’t afford to eat. I was sweeping studio floors to be able to practice my craft." pic.twitter.com/Yb7VIziKFz

— Pop Crave (@PopCrave) July 1, 2019