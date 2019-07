Un nouveau cocktail sans alcool pour un été tout en beauté et en fraîcheur

Les températures sont là pour le prouver : l’été est bel et bien arrivé. Mais n’allez pas boire n’importe quelle boisson acidulée pour vous rafraîchir le gosier : nous vous livrons la recette d’un mocktail simple et rapide à préparer qui donnera un coup de fouet à votre santé. Ce délicieux cocktail sans alcool allie les vertus du curcuma à celles du gingembre.

En été, on peut très bien s’amuser ou se détendre sans alcool. Grâce à nos conseils, vous saurez préparer en un tournemain un mocktail bon pour la santé qui non seulement vous rafraîchira mais vous fera aussi resplendir de santé. L’association de la poudre de curcuma et du gingembre vous requinquera doublement.

L’ingrédient star de ce mocktail est bien sûr le curcuma. Connues depuis des siècles, les propriétés bienfaisantes de cette racine lui ont valu une place de choix dans toutes sortes de plats et de remèdes médicinaux. De nos jours, le curcuma entre dans la composition de compléments alimentaires, comme CurcuDyn et Eupep, et trouvera donc sa place dans ce mocktail excellent pour la santé.

Vous vous demandez peut-être quels sont les avantages de cette plante pour la santé ? En voici un récapitulatif :

Soutient la mobilité articulaire

Le curcuma aide à maintenir la souplesse de vos articulations et réduit les douleurs articulaires, ce qui peut s’avérer particulièrement utile quand on vieillit et que les articulations se raidissent. Un complément en curcuma, comme CurcuDyn, peut également être un soutien précieux pour les sportifs.

Contribue à maintenir le cerveau en bonne santé

En plus d’améliorer la concentration et la mémorisation, des études récentes ont démontré que le curcuma pouvait aussi contribuer à prévenir la formation de « plaques » dans le cerveau, un signe caractéristique de développement de certaines maladies neurodégénératives. Certaines protéines s’agglomèrent et forment des plaques entre les neurones qui ralentissent la communication synaptique. Le curcuma enrayerait la production de ces protéines.

Anti-inflammatoire

Le curcuma contribue à diminuer les inflammations dans l’organisme. En raison de cette action anti-inflammatoire, les compléments au curcuma peuvent être utilisés en cas de maladies comme l’arthrite et les rhumatismes.

Gingembre

Le gingembre, l’autre ingrédient aux multiples vertus de ce mocktail, contribue à lutter contre les troubles digestifs :

il soulage les problèmes de digestion ;

il contribue à atténuer la nausée au cours des voyages ;

il contribue à soulager la nausée pendant la grossesse.

Le gingembre agit aussi comme un analgésique naturel et, tout comme le curcuma, aide à combattre les inflammations. En outre, il aurait la particularité de contribuer à détoxifier l’organisme. En tant qu’anti-oxydant, il favorise l’élimination des substances nocives de votre corps.

Mocktail

Grâce à un remontant aussi puissant, vous êtes sûr(e) de résister à toutes les agressions venues de l’extérieur. Tout ce qu’il vous manque, c’est un verre à cocktail. N’hésitez pas à essayer cette nouvelle recette de Farmaline.

De quoi avez-vous besoin ?

Un demi ananas en morceaux

2 cuillères à café de gingembre

2 cuillères à café de curcuma en poudre

8 pissenlits bien lavés

50 centilitres de jus de pamplemousse.

Voici comment procéder :

Écrasez 8 pissenlits avec un pilon pour libérer les saveurs.

Passez les morceaux d’ananas au mixeur ou écrasez-les dans un bol.

Ajoutez le curcuma et le gingembre. Mélangez le tout.

Répartissez les pissenlits et la purée d’ananas dans quatre verres.

Remplissez les verres de jus de pamplemousse frais, et ajoutez autant de glaçons que vous voulez.

Remuez le contenu de chaque verre.

C’est tout. Il ne vous reste plus qu’à savourer !

