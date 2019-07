Wimbledon: Sander Gille et Joran Vliegen rejoignent le 2e tour du double messieurs

Sander Gille (WTA 83), 28 ans, et Joran Vliegen (WTA 61), 25 ans, ont remporté leur premier match disputé sur le gazon du All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, mercredi à l’occasion du premier tour du double messieurs. La paire limbourgeoise qui dispute son premier tournoi du Grand Chelem ensemble a sorti les Argentins Guillermo Duran (ATP 74), 31 ans, et Juan Ignacio Londero (ATP 306/ATP 60 en simple), 25 ans, en quatre manches : 6-2, 7-6 (7/4), 4-6 et 6-2 après 2h23 de jeu.

Au 2e tour, Gille et Vliegen rencontreront la paire lauréate du match entre l’équipe formée du Brésilien Marcelo Demoliner (ATP 53) et de l’Indien Divij Sharan (ATP 43) et celle classée 13e tête de série qui réunit les Allemands Kevin Krawietz (ATP 23) et Andreas Mies (ATP 24).

Joran Vliegen avait atteint les quarts de finale du double messieurs cette année à Roland-Garros, son premier Grand Chelem en carrière. Il était associé pour l’occasion au Kazakh Michael Kukushkin.

Source: Belga