Wimbledon – L’Américaine Cori Gauff, 15 ans, confirme et file au 3e tour

Après une victoire historique face à la quintuple lauréate Venus Williams au premier tour, la jeune Américaine Cori « Coco » Gauff, 15 ans, s’est qualifiée mercredi pour le 3e tour de Wimbledon après sa victoire face à la Slovaque Magdalena Rybarikova (WTA 139, ex WTA 17 en mars 2018) 6-3, 6-3 en à peine 69 minutes. L’Américaine, sortie des qualifications et qui est classée 313e mondiale, a donc réussi à enchaîner après avoir frappé très fort dès son premier match, démontrant très vite que son coup d’éclat face à son illustre aînée n’était pas dû au hasard.

Face à une ancienne demi-finaliste sur le gazon londonien (en 2017), la pensionnaire de l’Académie Mouratoglou a encore impressionné. Précise, puissante, avec un déplacement incroyable, elle a totalement étouffé la Slovaque. Cette victoire lui permettra d’entrer dans le top 200 à l’issue du tournoi.

Plus jeune joueuse à intégrer le tableau principal à Wimbledon, à 15 ans et 122 jours, elle vient de signer sa troisième victoire seulement sur le circuit principal.

« J’ai très bien joué. Elle a très bien servi et c’était dur de bien retourner contre elle. Je pense que je peux battre n’importe qui. »

Elle affrontera au prochain tour la Slovène Polona Hercog (WTA 60) qui a éliminé l’Américaine Madison Keys, la 16e mondiale, 6-2 et 6-4.

.

Source: Belga