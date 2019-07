Wimbledon: Kirsten Flipkens au 2e tour du double dames

Kirsten Flipkens et sa partenaire suédoise Johanna Larsson, avec qui elle compose la 12e tête de série du tableau du double dames des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, se sont qualifiées mercredi pour le 2e tour de cette 3e levée du Grand Chelem jouée sur le gazon de Wimbledon. Elles ont éliminé le duo composée de la Suissesse Belinda Bencic et de la Slovaque Viktoria Kuzmova 7-6 (7/4), 6-4. La rencontre a duré 1h39.

Au 2e tour, Kirsten Flipkens et Johanna Larsson seront opposées aux vainqueurs du match entre le duo ukraino-américain Nadiia Kichenok/Abigail Spears et la paire américano-germanique Sofia Kenin/Andrea Petkovic.

Flipkens a atteint le 3E tour du double dames à Londres en 2017 et 2018.

Source: Belga