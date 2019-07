Wimbledon – Fin de parcours au 2e tour pour Yanina Wickmayer

Yanina Wickmayer (WTA 148) a été éliminée mercredi au 2e tour du simple dames des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, joués sur le gazon de Wimbledon. Issue des qualifications, la Brabançonne flamande s’est inclinée en deux sets 6-3 et 6-2, et 64 minutes, devant Shuai Zhang (WTA 50). La Chinoise de 31 ans n’avait jamais franchi le premier tour de la 3e levée du Grand Chelem au cours de ses cinq précédentes participations. Wickmayer, 29 ans, avait battu la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 63) 6-4 et 6-3 lundi au premier tour.

Le meilleur résultat de Yanina Wickmayer en douze apparitions consécutives dans le tableau final du simple au All England Club reste un huitième de finale en 2011.

Source: Belga