Wimbledon: Elise Mertens passe le 1er tour en double dames

Elise Mertens et la Bélarusse Aryna Sabalenka ont rejoint le 2e tour du double dames des 133es Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, mercredi sur le gazon de Wimbledon, à côté de Londres. La tête de série N.6 du 3e tournoi du Grand Chelem de l’année a éliminé la paire russo-suédoise formée par Natela Dzalamidze et Cornelia Lister 6-3 et 6-4. Il lui a fallu à peine 1h09 pour rejoindre les seizièmes de finale. Mertens (WTA 5 en double), 23 ans, et Sabalenka (WTA 20), 21 ans, seront opposées, pour une place en huitièmes de finale, aux vainqueurs du duel entre l’équipe formée de la Japonaise Shuko Aoyama (WTA 37) et de la Serbe Aleksandra Krunic (WTA 55) et celle composée de l’Américaine Kaitlyn Christian (WTA 47) et de la Slovène Dalila Jakupovic (WTA 77).

Elise Mertens a atteint le 3e tour (huitièmes de finale) du double à Wimbledon tant en 2017 qu’en 2018.

Plus tôt dans la journée, la N.1 belge, 21e joueuse mondiale et tête de série N.21, n’avait laissé aucune chance à la Française Fiona Ferro, 22 ans, 100e au classement WTA éliminée au premier tour du simple 6-2 et 6-0 en à peine 48 minutes.

Source: Belga