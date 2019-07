Wimbledon – David Goffin a remporté son 250e match sur le circuit contre Jérémy Chardy

David Goffin (ATP 23) a franchi un nouveau cap dans sa carrière, mercredi, en battant le Français Jérémy Chardy (ATP 81) pour se hisser au troisième tour à Wimbledon. Le Liégeois, 28 ans, a ainsi remporté son 250e match sur le circuit, contre 159 défaites. « C’est une bonne nouvelle, mais je dois vous avouer que je n’étais pas au courant », a-t-il confié à The Wimbledon Channel après sa qualification. « 250 victoires, oui, ce n’est pas mal. Cela fait beaucoup de belles bagarres, beaucoup de tournois sur le circuit. Et ce n’est pas fini », sourit-il. « J’espère que beaucoup d’autres suivront. J’ai 28 ans désormais et je suis sur le circuit depuis dix ans. Le temps file, mais je vais continuer à apprécier ce que je fais. »

Car David Goffin en veut plus. À commencer par ici à Wimbledon, où il est au troisième tour pour la première fois depuis 2016. Pour la petite histoire, son prochain adversaire, le Russe Daniil Medvedev (ATP 13) a lui signé sa 30e victoire de l’année (13 défaites) en battant l’Australien Alexei Popyrin (ATP 101) 6-7 (6/8), 6-1, 6-4 et 6-4. Cela le place dans le Top 5 des joueurs avec le plus grand nombre de victoires depuis le 1er janvier. Il occupe le 6e rang mondial sur les résultats cumulés en 2019. Goffin a signé un 20e succès (15 défaites) et le 6e sur ses sept derniers matchs.

« Ce que je dois faire pour atteindre la deuxième semaine ? Continuer à évoluer comme je suis occupé pour l’instant », a expliqué le N.1 belge. « Être prêt à me battre, y aller à fond, essayer de produire mon meilleur tennis et ne pas avoir de regrets. Et on verra ce qui va se passer. »

Source: Belga