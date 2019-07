Les écochèques permettent d’économiser un kilo de CO2 par euro dépensé

L’utilisation des écochèques en 2018 a permis d’économiser pas moins de 230.000 tonnes de CO2, à en croire une étude du bureau de conseil climatique CO2Logic pour VIA, l’association belge des émetteurs de chèques-repas et d’écochèques.

D’après ces chiffres, chaque euro dépensé en écochèques a généré une économie moyenne de 1,01 kg de CO2 l’an dernier. L’étude tient uniquement compte des cas dans lesquels ces titres ont encouragé le consommateur à acheter un produit plus durable et non des achats de produits écologiques, qui étaient de toute façon prévus.

Cela représente 11,6 millions de voyages Bruxelles-Ostende en voiture, illustrent les deux organisations. L’éclairage LED, les produits d’isolation et l’électroménager représentent la plus grande part des économies de CO2.

Les écochèques ont été utilisés pour un montant total de 256 millions d’euros l’an dernier, dont 38% consacrés à des produits électro/multimédia. Suivent ensuite les catégories bricolage (17%) et rénovation/construction (4%). Ces rubriques regroupent respectivement 31, 35 et 24% de la réduction totale de CO2.

Si l’on examine plus dans le détail, les achats d’éclairage LED apportent la contribution la plus importante (25%), devant les produits d’isolation (21%) et les gros appareils électriques (17%). Les vélos, les pommeaux de douche et les robinets thermostatiques ont également un impact significatif.