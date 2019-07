Jupiler Pro League – Amicaux : Zulte-Waregem se défait du Cercle Bruges

Zulte-Waregem a battu le Cercle Bruges 3-2 en match amical mercredi à Lichtervelde. Pourtant, grâce à Jérémy Taravel (2e) et Dylan De Belder (13e), les Brugeois avaient rapidement pris les devants. Juste avant la mi-temps (45e), Nikolaos Kainourgios, un joueur grec en test, a réduit le retard des Waregemois, qui ont égalisé par Ibrahima Seck (60e). Douze minutes avant le coup de sifflet final, Mathieu De Smet a tiré sur la transversale mais le ballon a rebondi sur Kobe Broos, qui a marqué contre son camp et donné la victoire à Zulte.

Charleroi s’est imposé 0-2 à La Louvière-Centre (D1 amateurs) grâce à des buts de Jérémy Perbet et de David Henen.

Le Beerschot s’est promené contre SVB Driehoek, un club amateur de Brasschaat (0-12). Initialement, les Anversois devaient rencontrer Hasselt (D2 amateurs) mais les Limbourgeois ont décliné l’invitation.

Le FC Malines a signé un match nul (0-0) contre Heist (D1 amateurs) et Waasland-Beveren est allé s’imposer 0-7 à Melsele (D3 amateurs).

Source: Belga