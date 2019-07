Jelle Van Damme va poursuivre sa carrière à Lokeren

Jelle Van Damme, 35 ans, a annoncé mercredi via une video publiée sur la page Facebook du club waeslandien, qu’il avait décidé de poursuivre sa carrière à Lokeren, où il avait jadis débuté en équipes de jeunes. L’ancien défenseur international (31 sélections) quitte l’Antwerp, où son contrat n’avait pas été renouvelé, après deux saisons au Bosuil. « Je suis fier de revenir là où j’avais commencé », a-t-il déclaré. « Je vais faire le maximum pour ramener le club en première division… » Van Damme a évolué en Belgique pour le compte du Germinal Beerschot, d’Anderlecht et du Standard. A l’étranger il a porté les maillots d’Ajax, de Southampton, du Werder Brême, de Wolverhampton et de LA Galaxy, dont il était le capitaine. Il était rentré au pays, et plus précisément à l’Antwerp, pour des raisons familiales.

Lokeren, qui a été racheté par l’ex-agent de Van Damme Louis de Vries, descend – en principe – en Proximus League. Il se déplacera à Malines pour le match d’ouverture du championnat le vendredi 2 août (20h30), pour autant que la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS), confirme la dégradation du champion de la saison dernière.

A noter que Lokeren a nommé Olivier Croes préparateur physique. Il avait déjà travaillé avec Glen De Boeck à l’Excel Mouscron.

Source: Belga